"Динамо" во второй раз проиграло "Пафосу" и вылетело из квалификации Лиги чемпионов (видео)

"Динамо" – "Пафос" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" потерпело поражение от кипрского "Пафоса" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Альфамега" в Лимасоле завершился со счетом 2:0 .

В первом матче, который состоялся 5 августа в польском Люблине, чемпион Украины проиграл обладателю "золота" чемпионата Кипра со счетом 0:1.

Ответный поединок начался с быстрого забитого мяча в ворота "Динамо". Уже на 2-й минуте голкипер "бело-синих" Руслан Нещерет ошибся на выходе из ворот, чем воспользовался Муамер Танкович и со второй попытки отдал передачу на дальнюю штангу на Мислава Оршича, которому оставалось поразить пустые ворота.

На старте второго тайма "Пафос" увеличил свое преимущество в счете. На 55-й минуте Жуан Коррея на дальней штанге слета точно пробил в ближний угол после навеса Оршича с левого края штрафной площадки.

Ответить хотя бы одним голом подопечные Александра Шовковского не сумели, не создав ничего опасного у ворот соперника.

Обзор матча "Пафос" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Итак, "Пафос" одолел "Динамо" со счетом 3:0 по сумме двух встреч и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с триумфатором пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия). В первом поединке белградская команда на выезде обыграла клуб из Познани со счетом 3:1. Ответный матч состоится 12 августа, в 22:00 по киевскому времени.

"Динамо" продолжит выступления в раунде плей-офф отбора Лиги Европы, где сразится с победителем противостояния "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). В первом матче израильский коллектив в гостях выиграл со счетом 2:1. Ответный поединок состоится 14 августа, в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" стартовало в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому подопечные Шовковского гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.