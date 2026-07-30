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"Динамо" во второй раз проиграло ПАОКу и вылетело из Лиги Европы в Лигу конференций
В третьем этапе отбора Лиги конференций "бело-синие" сразятся с проигравшим в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).
Киевское "Динамо" уступило ПАОКу в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Тумба" в греческом городе Салоники завершился со счетом 2:0.
Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма — на 45+1-й минуте точный удар из-за пределов штрафной в дальний угол нанес Яннис Константелиас.
Сразу после перерыва греческая команда увеличила свое преимущество в счете — на 48-й минуте Константелиас оформил дубль, протянув мяч в штрафную киевлян и метко пробив под правую штангу.
Ответить хоть одним голом "бело-синие" так и не сумели.
Обзор матча ПАОК — "Динамо"
Первая игра между командами состоялась 23 июля в польском Люблине и завершилась поражением "Динамо" со счетом 2:3.
Так что ПАОК триумфовал 5:2 по сумме встреч и вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с победителем противостояния "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия).
"Динамо" же продолжит выступления в третьем этапе отбора Лиги конференций, где сразится с побежденным в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).
Матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций состоятся 6 и 13 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.
Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), а в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что фанаты ПАОКа вывесили российский флаг на матче с "Динамо" в квалификации Лиги Европы.