"Динамо" во второй раз проиграло ПАОКу и вылетело из Лиги Европы в Лигу конференций

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" уступило ПАОКу в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Тумба" в греческом городе Салоники завершился со счетом 2:0 .

Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма — на 45+1-й минуте точный удар из-за пределов штрафной в дальний угол нанес Яннис Константелиас.

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Сразу после перерыва греческая команда увеличила свое преимущество в счете — на 48-й минуте Константелиас оформил дубль, протянув мяч в штрафную киевлян и метко пробив под правую штангу.

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Ответить хоть одним голом "бело-синие" так и не сумели.

Обзор матча ПАОК — "Динамо"

Первая игра между командами состоялась 23 июля в польском Люблине и завершилась поражением "Динамо" со счетом 2:3.

Так что ПАОК триумфовал 5:2 по сумме встреч и вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с победителем противостояния "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия).

"Динамо" же продолжит выступления в третьем этапе отбора Лиги конференций, где сразится с побежденным в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).

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Матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций состоятся 6 и 13 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.

Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), а в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что фанаты ПАОКа вывесили российский флаг на матче с "Динамо" в квалификации Лиги Европы.

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