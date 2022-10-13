"Динамо" во второй раз проиграло "Ренну" и потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги Европы (видео)

Киевское "Динамо" потерпело поражение от французского "Ренна" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы . Поединок в польском Кракове завершился со счетом 0:1 .

В первом тайме клубы обошлись без голов, а в дебюте второй половины встречи французская команда смогла открыть счет. На 48-й минуте Кристофер Ву сыграл на опережение после навеса с углового и ногой с нескольких метров переправил мяч в ворота. Этот гол оказался единственным в этом противостоянии.

В параллельном матче этой группы кипрский АЕК Ларнака на своем поле уступил турецкому "Фенербахче" - 1:2.

Добавим, что в первых трех турах Лиги Европы подопечные Мирчи Луческу не смогли набрать ни одного очка. Киевляне в Стамбуле проиграли "Фенербахче" (2:1), в Кракове уступили АЕКу (0:1) и во Франции потерпели поражение от "Ренна" (2:1).

Таким образом, "Динамо" с четырьмя поражениями потеряло любые шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Несмотря на это, "бело-синие" еще могут побороться за евровесну. Если киевляне обойдут в группе АЕК из Ларнаки и станут третьими, то попадут в стыковые матчи Лиги конференций.

"Динамо" на групповом этапе Лиги Европы: турнирное положение

После четырех туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Фенербахче" (10) и "Ренн" (10), АЕК Ларнака (3) - на третьей позиции.

Поединки 5-го тура группового этапа ЛЕ состоятся 27 октября: АЕК Ларнака - "Динамо", "Фенербахче" - "Ренн".

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах ЛЕ сыграют с клубами, которые станут третьими на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, в стыковых матчах Лиги конференций сразятся за путевки в 1/8 финала с клубами, которые финишируют вторыми в квартетах ЛК.

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