"Динамо" во второй раз в сезоне УПЛ не смогло обыграть ЛНЗ
Команды завершили встречу с нулями на табло.
"Динамо" на выезде сыграло вничью против ЛНЗ в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Центральный" в Черкассах завершился со счетом 0:0.
Киевляне могли выходить вперед в первом тайме — на 21-й минуте панамский форвард Эдуардо Герреро поразил ворота хозяев поля после передачи Александра Пихаленка.
Однако после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил гол из-за офсайда у нигерийского вингера "бело-синих" Шолы Огунданы во время построения атаки.
Создав за весь матч чрезвычайно мало голевых моментов, команды не смогли распечатать ворота друг друга.
Обзор матча ЛНЗ — "Динамо"
Таким образом, "Динамо" не смогло обыграть ЛНЗ уже во второй раз в нынешнем сезоне УПЛ. В матче первого круга, который состоялся в ноябре прошлого года, киевляне проиграли черкасской команде со счетом 0:1.
После этой ничьей ЛНЗ (54 очка) занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Виталия Пономарева на один балл отстают от "Полесья", которое находится на второй позиции. "Динамо" (48 пунктов) располагаетсяя на четвертой строчке.
В следующем туре черкасский клуб примет "Полтаву", а подопечные Игоря Костюка дома сыграют с "Колосом". Оба матча состоятся в среду, 13 мая.
Ранее сообщалось, что "Полесье" вырвало победу над "Александрией" и поднялось на второе место в УПЛ.