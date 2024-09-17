Динамо – Ворскла: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В среду, 18 сентября, киевское "Динамо" сыграет с полтавской "Ворсклой" в перенесенном матче 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 18:00.

Команда Александра Шовковского выиграла все четыре матча на старте текущего сезона чемпионата Украины и с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на один балл от лидеров – "Полесья" и "Александрии", которые провели на один поединок больше.

В свою очередь, полтавчане набрали 8 очков после пяти матчей и располагаются на девятой позиции.

Прямая трансляция матча "Динамо" – "Ворскла" доступна на Youtube-канале FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах 2+2 и UPL.TV, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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