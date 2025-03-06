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"Динамо" вырвало победу над ЛНЗ, едва не потеряв очки во втором подряд матче УПЛ (видео)

"Динамо" вырвало победу над ЛНЗ, едва не потеряв очки во втором подряд матче УПЛ (видео)

Владимир Бражко / Фото: ФК Динамо Киев

Команда Александра Шовковского забила решающий гол на последних минутах.

"Динамо" на выезде одержало трудную победу над ЛНЗ в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Черкассах завершился со счетом 1:2.

Первый тайм выиграли "бело-синие" – на 11-й минуте счет во встрече открыл Константин Вивчаренко.

На старте второго тайма хозяева поля отыгрались – на 49-й минуте забил Мухаррем Яшари.

Впрочем, в конце противостояния команда Александра Шовковского таки сумела вырвать победу – на 89-й минуте Владимир Бражко нанес удар, а игрок черкасского клуба Илья Путря срезал мяч в собственные ворота.

Обзор матча ЛНЗ – "Динамо"

Отметим, что "бело-синие" чуть не потеряли очки во втором подряд матче УПЛ. В прошлом туре "Динамо" в Киеве не сумело обыграть "Ворсклу" (1:1).

"Динамо" (50 очков) продолжает лидировать в УПЛ. Столичный коллектив увеличил отрыв от "Александрии" (41 балл, 19 матчей) и "Шахтера" (39 пунктов, 18 поединков) в чемпионской гонке.

ЛНЗ располагается на 10-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины, имея в своем активе 22 очка.

В следующем туре национального чемпионата "Динамо" 11 марта сыграет против "Зари", а ЛНЗ 16 марта сразится с "Колосом".

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