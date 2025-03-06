"Динамо" вырвало победу над ЛНЗ, едва не потеряв очки во втором подряд матче УПЛ (видео)

"Динамо" на выезде одержало трудную победу над ЛНЗ в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Черкассах завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм выиграли "бело-синие" – на 11-й минуте счет во встрече открыл Константин Вивчаренко.

На старте второго тайма хозяева поля отыгрались – на 49-й минуте забил Мухаррем Яшари.

Впрочем, в конце противостояния команда Александра Шовковского таки сумела вырвать победу – на 89-й минуте Владимир Бражко нанес удар, а игрок черкасского клуба Илья Путря срезал мяч в собственные ворота.

Обзор матча ЛНЗ – "Динамо"

Отметим, что "бело-синие" чуть не потеряли очки во втором подряд матче УПЛ. В прошлом туре "Динамо" в Киеве не сумело обыграть "Ворсклу" (1:1).

"Динамо" (50 очков) продолжает лидировать в УПЛ. Столичный коллектив увеличил отрыв от "Александрии" (41 балл, 19 матчей) и "Шахтера" (39 пунктов, 18 поединков) в чемпионской гонке.

ЛНЗ располагается на 10-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины, имея в своем активе 22 очка.

В следующем туре национального чемпионата "Динамо" 11 марта сыграет против "Зари", а ЛНЗ 16 марта сразится с "Колосом".

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