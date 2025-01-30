"Динамо" вырвало победу над РФШ в заключительном матче основного этапа Лиги Европы (видео)

Киевское "Динамо" обыграло латвийский РФШ в матче последнего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Поединок на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге завершился со счетом 1:0 .

"Бело-синие" имели возможность выходить вперед на 21-й минуте, но гол Владислава Кабаева не был засчитан из-за офсайда у Владислава Ваната. Так что первый тайм встречи прошел без забитых мячей.

А во втором тайме команда Александра Шовковского все-таки забила единственный и победный мяч. На 76-й минуте Александр Пихаленок ударом из пределов штрафной отправил мяч в правый угол.

Обзор матча "Динамо" – РФШ

Для "Динамо" это первая победа в основном раунде Лиги Европы. Киевский клуб с 4 очками финишировал на 34-м месте в общей турнирной таблице. "Бело-синие" еще после шестого тура потеряли шансы на выход в плей-офф.

РФШ с 5 очками занял 32-ю строчку турнирной таблицы основного этапа Лиги Европы и также завершил борьбу в еврокубках.

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступали в единой лиге, где сыграли против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попали в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

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