ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
371
Время на прочтение
1 мин

"Динамо" вырвало победу над "Рухом" в первом матче весенней части УПЛ

Подопечные Игоря Костюка одолели львовский клуб благодаря голу Матвея Пономаренко.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

"Динамо" одержало победу над "Рухом" в домашнем матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 1:0.

Первый тайм встречи прошел без голов. А во второй половине противостояния подопечные Игоря Костюка сумели забить победный мяч – на 75-й минуте Матвей Пономаренко в центре штрафной площадки на подборе точно пробил под перекладину после навеса с углового от Виталия Буяльского.

Для обоих клубов это была первая официальная игра после зимней паузы.

Обзор матча "Динамо" – "Рух"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Динамо" (29 очков) продолжает занимать четвертое место в таблице УПЛ. "Рух" (19 баллов) находится на 11-й позиции.

В следующем туре национального чемпионата "бело-синие" 27 февраля примут "Эпицентр", в то время как львовский клуб 1 марта на выезде сыграет против "Оболони".

Дата публикации
Количество просмотров
371
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie