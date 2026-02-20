"Динамо" вырвало победу над "Рухом" в первом матче весенней части УПЛ

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

"Динамо" одержало победу над "Рухом" в домашнем матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 1:0 .

Первый тайм встречи прошел без голов. А во второй половине противостояния подопечные Игоря Костюка сумели забить победный мяч – на 75-й минуте Матвей Пономаренко в центре штрафной площадки на подборе точно пробил под перекладину после навеса с углового от Виталия Буяльского.

Для обоих клубов это была первая официальная игра после зимней паузы.

Обзор матча "Динамо" – "Рух"

После этой победы "Динамо" (29 очков) продолжает занимать четвертое место в таблице УПЛ. "Рух" (19 баллов) находится на 11-й позиции.

В следующем туре национального чемпионата "бело-синие" 27 февраля примут "Эпицентр", в то время как львовский клуб 1 марта на выезде сыграет против "Оболони".