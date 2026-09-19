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Категория
Проспорт
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"Динамо" вырвало победу над "Зарей" в матче УПЛ

"Бело-синие" забили два гола в конце второго тайма.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Заря" — "Динамо"

"Заря" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" одержало победу над луганской "Зарей" в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 0:2.

Команды не смогли отличиться голами в первом тайме. А вот во второй половине встречи "бело-синие" дважды поразили ворота соперника — на 83-й минуте счет в игре открыл Владимир Бражко.

На 86-й минуте столичная команда удвоила свое преимущество — Матвей Пономаренко забил с передачи Назара Волошина.

Обзор матча "Заря" — "Динамо"

После этой победы "Динамо" (13 очков) поднялось на четвертое место в таблице УПЛ. "Заря" (8 баллов) находится на восьмой позиции.

В следующем туре УПЛ, который состоится уже после международной паузы, "Динамо" примет "Карпаты", а "Заря" встретится с "Левым Берегом". Базовая дата проведения поединков — 10 октября.

Ранее сообщалось, что "Полесье" обыграло "Кривбасс" и закрепило свое лидерство в УПЛ.

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