"Динамо" вырвало волевую победу над "Базелем" в благотворительном поединке

"Динамо" вырвало волевую победу над "Базелем" в благотворительном поединке

В среду, 4 мая, киевское "Динамо" провело очередной благотворительный поединок своего евротурного в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Соперником команды Мирчи Луческу стал швейцарский "Базель". Матч на стадионе "Санкт-Якоб-Парк" завершился победой "бело-синих" – 2:3 .

Счет матча открыл на 23-й минуте Александр Караваев. За несколько минут до первого тайма Адам Салаи сравнял счет.

Во втором тайме первыми отличились швейцарцы – забил Воутер Бюргер. Через десять минут Александр Андриевский снова сделал счет ничейным, а Денис Попов подарил "Динамо" победу в этом матче.

В предыдущих благотворительных поединках "Динамо" победило польскую "Легию" (3:1), турецкий "Галатасарай" (3:1), сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0), обыграло дортмундскую "Боруссию" (3:2). ) и расписало ничью с загребским "Динамо" (2:2).

Отметим, что после матча с "Базелем" часть игроков киевского клуба отправится в лагерь сборной Украины, которая уже приступила к подготовке к плейофу отбора на ЧМ-2022.

Ранее национальная команда Украины по футболу назвала первого спарринг-партнера, с которым сыграет перед плейофом квалификации на Чемпионат мира-2022.

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