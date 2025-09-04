"Динамо" выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка клуба, распространявшего пророссийский контент

Владислав Бленуцe / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" выступило с официальным заявлением по скандалу с румынским новичком клуба Владиславом Бленуце, который распространял пророссийский контент в своих соцсетях.

"Футбольный клуб "Динамо" вместе с огромной семьей наших болельщиков делает все возможное, чтобы приблизить нашу победу над агрессором.

Патриотизм, работа на нашу победу и безусловное осуждение действий страны-оккупанта являются определяющими принципами формирования нашей команды. Именно поэтому мы считаем необходимым объяснить ситуацию с подписанием нашего нового румынского легионера.

Первое. Соглашение по приобретению Владислава Бленуце состоялось в последние минуты трансферного окна и было связано с переходом Владислава Ваната в "Жирону". В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений в его позиции – он четко заявил о поддержке Украины и желании выступать за "Динамо".

Второе. Как только стало известно об определенном неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком. Он подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки. Владислав теперь не на словах понимает настоящую ситуацию, занимает проукраинскую позицию и гордится возможностью играть в Украине.

Третье. Для "Динамо" Киев не существует компромиссов в вопросе отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам жизни современной Украины. Клуб не воспримет никаких отступлений от стопроцентной патриотической позиции и немедленно прекратит сотрудничество с кем-либо из наших игроков.

Четвертый. Владислав Бленуце сам в ближайшее время обратится к украинцам с исчерпывающим разъяснением своей позиции.

Уже завтра на клубном канале "Динамо ТВ" выйдет его первое развернутое интервью, в котором он ответит на все вопросы и поделится своим видением ситуации. Слава Украине!", – говорится в заявлении на официальном сайте "Динамо".

Напомним, у 23-летнего румынского форварда нашли зашкварные репосты в TikTok, в частности, речи пропагандиста государства-агрессора Владимира Соловьева и выступления с саундтреком российского сериала "Бригада".

Также в соцсетях жены Бленуцe были обнаружены фото с ностальгией по СССР и вырезки из речей президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что Бленуце подписал с "Динамо" контракт до лета 2030 года.

За место в стартовом составе киевского клуба Бленуце будет конкурировать с другими двумя нападающими – Эдуардо Герреро и Матвеем Пономаренко. Основной форвард "бело-синих" Владислав Ванат 1 сентября официально перешел в испанскую "Жирону".

Напомним, "Динамо" выиграло четыре матча подряд на старте нового сезона УПЛ и с 12 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.

В пятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, подопечные Александра Шовковского 13 сентября на выезде сыграют против "Оболони".