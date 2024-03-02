"Динамо" взяло реванш у "Черноморца" и поднялось на третье место в УПЛ (видео)

Ошибка голкипера оставила "моряков" без очков в игре со столичным грандом.

"Динамо" обыграло "Черноморец" в домашнем матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол "бело-синие" забили в первом тайме. На 37-й минуте голкипер одесского клуба Даниил Варакута выпустил мяч из рук после подачи с правого фланга Назара Волошина, а Владимир Шепелев добил мяч в пустые ворота.

Могли динамовцы выигрывать и с большим преимуществом в счете, но не реализовали свои моменты. Лучший шанс на 71-й минуте имел Владимир Бражко, но попал в штангу.

Таким образом, команда Александра Шовковского взяла реванш у "моряков" за поражение в первом круге текущего розыгрыша чемпионата Украины. Тогда "Динамо" в Одессе проиграло "Черноморцу" со счетом 2:3.

Обзор матча "Динамо" – "Черноморец"

После этой победы "Динамо" (34 очка) поднялось на третье место в УПЛ, обойдя в турнирной таблице "Полесье" (33 балла). Киевляне на три пункта отстают от лидера "Кривбасса", но имеют два матча в запасе. "Черноморец" (23 очка) занимает девятую позицию.

В следующем туре "Динамо" 7 марта встретится с "Вересом", а команда Романа Григорчука 9 марта сразится с "Ворсклой".

Читайте также:

Первая победа в сезоне: "Минай" в большинстве одолел "Металлист 1925" (видео)

"Полесье" сенсационно потерпело поражение от ЛНЗ в стартовом матче 19-го тура УПЛ (видео)

"Александрии" грозит техническое поражение в ничейном матче УПЛ против "Шахтера": что случилось