Проспорт
501
1 мин

"Динамо" взяло реванш у "Маккаби" Тель-Авив, но не вышло в основную стадию Лиги Европы

Чемпион Украины выступит в основном этапе Лиги конференций.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Маккаби" Тель-Авив – "Динамо" Киев

"Маккаби" Тель-Авив – "Динамо" Киев / © Associated Press

Киевское "Динамо" победило израильский "Маккаби" Тель-Авив в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоялся на "Арене Люблин" в польском Люблине и завершился со счетом 1:0.

Первая встреча между командами состоялась 21 августа в сербском городе Бачка-Топола и завершилась поражением чемпиона Украины со счетом 1:3.

В ответном матче подопечные Александра Шовковского открыли счет уже на 5-й минуте – после розыгрыша углового Александр Пихаленок исполнил навес с правого фланга, а Эдуардо Герреро головой переправил мяч в ворота.

К сожалению, забить еще и сравнять счет в двухматчевом противостоянии украинская команда не сумела.

Обзор матча "Динамо" Киев – "Маккаби" Тель-Авив

Таким образом, по сумме двух матчей "Динамо" уступило со счетом 2:3, а следовательно выступит в основном этапе Лиги конференций. Израильский клуб вышел в основную стадию Лиги Европы.

Жеребьевка основных раундов Лиги Европы и Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что "Динамо" перед ответным матчем с "Маккаби" в отборе Лиги Европы получило нового тренера.

501
