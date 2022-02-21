"Динамо" за две минуты одержало волевую победу в заключительном зимнем спарринге: видео голов

"Динамо" за две минуты одержало волевую победу в заключительном зимнем спарринге: видео голов

"Бело-синие" завершили подготовку к весенней части сезона.

Киевское "Динамо" обыграло латвийский клуб РФШ в последнем контрольном матче на третьем учебно-тренировочном сборе в Турции - 2:1 .

Пропустив в первом тайме, подопечные Мирчи Луческу ответили двумя голами после перерыва. Причем оба мяча "бело-синие" забили в течение двух минут. На 65-й минуте счет сравнял Владислав Ванат.

А уже на 67-й минуте Николай Шапаренко отметился голом, который в итоге и стал победным.

Ранее на третьем сборе киевляне разбили лидера второго дивизиона Чемпионата Сербии - "Инджию" (4:0), разгромили одного из лидеров казахстанской Премьер-лиги - "Кайрат" (4:0), уверенно победили латвийскую "Валмиеру" (2:0) и сыграли вничью с узбекским "Пахтакором" (0:0).

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец". Начало поединка - в 14:00.

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