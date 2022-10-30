"Динамо" за две минуты разобралось с "Кривбассом" в УПЛ – Цыганков не забил пенальти

Киевское "Динамо" обыграло криворожский "Кривбасс" в рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:1 .

"Бело-синие" обеспечили себе победу благодаря ударной двухминутке в середине первого тайма. Сначала на 20-й минуте Владислав Ванат отличился после эффектного сольного прохода.

А уже в следующей атаке 20-летний форвард добавил к забитому голу еще и ассист – быструю контратаку киевлян ударом в нижний угол завершил Виталий Буяльский.

Под занавес первой половины встречи подопечные Юрия Вернидуба смогли отквитать один мяч – Роман Дебелко из пределов штрафной расстрелял ворота Руслана Нещерета после прострела с правого фланга.

Однако после перерыва "Динамо" приложило усилия, чтобы развить свой успех. На 57-й минуте Виктора Цыганкова сбили у левого угла вратарской, но сам пострадавший не реализовал пенальти – Богдан Сарнавский отразил удар лидера "бело-синих" с одиннадцатиметровой отметки.

Однако избежать третьего пропущенного мяча криворожцам все же не удалось. На 59-й минуте Буяльского забыли в центре чужого штрафного, а тот не упустил случая оформить дубль.

Таким образом, "Динамо" прервало серию из четырех матчей без побед. Ранее киевляне проиграли "Ренну" и "Шахтеру", а также сыграли вничью с "Ворсклой" и АЕКом из Ларнаки.

"Динамо" с 13 очками поднялось на седьмое место в таблице УПЛ. "Кривбасс" с 6 баллами остался на 13-й строчке.

В следующем туре киевляне сыграют с "Черноморцем", а криворожцы встретятся с "Рухом". Матчи пройдут 6 ноября.

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