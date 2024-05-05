"Динамо" за тайм уничтожило "Колос" и продолжило чемпионскую борьбу с "Шахтером" в УПЛ (видео)

Команда Александра Шовковского забила ковалевцам пять "сухих" мячей во второй половине матча.

"Динамо" разгромило "Колос" в домашнем матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 5:0 .

Все голы "бело-синие" забили во втором тайме. На 48-й минуте защитник гостей Валерий Бондаренко коленом срезал мяч в свои ворота после подачи штрафного с правого фланга от Николая Шапаренко, которую задел головой Андрей Ярмоленко.

На 51-й минуте преимущество киевлян увеличил Ярмоленко, а спустя еще минуту Виталий Буяльский сделал счет разгромным.

Этим все не ограничилось. До финального свистка команда Александра Шовковского еще дважды поразила ворота ковалевцев. На 68-й минуте отличился Владислав Кабаев, а спустя еще три минуты итоговый счет игры установил Назар Волошин.

Обзор матча "Динамо" – "Колос"

После этой победы "Динамо" (63 балла) продолжает занимать второе место в УПЛ и сократило отставание от лидера "Шахтера" до одного очка, но "горняки" имеют игру в запасе. "Колос" (29 пунктов) остался на девятой позиции.

В следующем туре УПЛ "бело-синие" 11 мая сойдутся с "Шахтером", а команда из Ковалевки 9 мая примет "Зарю".

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