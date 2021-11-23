"Динамо" забило "Баварии" на заснеженном "Олимпийском", но проиграло из-за супергола Левандовского (видео)

Команда Мирчи Луческу дала бой чемпиону Германии в домашнем поединке Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" уступило мюнхенской "Баварии" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на НСК "Олимпийский" в столице Украины завершился поражением "бело-синих" со счетом 1:2 .

Команда Юлиана Нагельсмана сумела выйти вперед на 14-й минуте. Один из главных претендентов на "Золотой мяч" Роберт Левандовски забил роскошный мяч в падении из-за себя. Вратарь киевлян Георгий Бущан не дотянулся до отскочившего от заснеженного газона мяча после удара польского форварда.

На 29-й минуте подопечные Мирчи Луческу чуть не сравняли счет благодаря курьезной ошибке звездного вратаря соперников. Леон Горецка в собственной штрафной вставил ногу и помешал Виктору Цыганкову выйти один на один с Мануэлем Ноером, но немецкий голкипер махнул мимо мяча и тот попал в штангу.

В конце первого тайма мюнхенцы удвоили преимущество в счете. Корентен Толиссо подал в штрафную, Томас Мюллер в прыжке пропустил мяч между ног, а Кингсли Коман с острого угла точно пробил под перекладину.

В самом начале второй половины встречи киевляне создали убийственный супермомент, но не реализовали его. Николай Шапаренко получил мяч в нескольких метрах от ворот Нойера, но после удара футболиста "Динамо" и рикошета голкипер "Баварии" совершил сейв. Шапаренко на добивании обязан был расстреливать пустые ворота, но стал пасовать на Дениса Гармаша, чем позволил Нойеру перехватить мяч.

На 70-й минуте "Динамо" все же сократило отставание в счете, забив свой первый гол в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Денис Гармаш пробил между ног Нойеру после замечательной комбинации "бело-синих" и последней передачи Виктора Цыганкова.

В конце поединка "бело-синие" смогли устроить что-то похожее на штурм ворот Нойера, но удар головой от Витинью и выстрел Цыганкова с 25 метров не оказались результативными. Чемпион Украины дал достойный бой мюнхенскому гранду, но за очки зацепиться, к сожалению, не удалось.