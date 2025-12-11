"Динамо" забило супергол, но проиграло "Фиорентине" в Лиге конференций

Николай Михайленко / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" проиграло итальянской "Фиорентине" в матче пятого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции завершился со счетом 2:1 .

В первом тайме "фиалки" открыли счет на 18-й минуте – Мойзе Кин головой замкнул подачу с правого фланга, выполненную бывшим защитником донецкого "Шахтера" Додо.

Во втором тайме подопечные Игоря Костюка, для которого это был первый еврокубковый матч во главе "Динамо", сумели отыграться – на 55-й минуте Николай Михайленко после скидки от Александра Пихаленка мощным ударом из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в ближнюю "девятку".

Однако на 74-й минуте итальянский клуб снова вышел вперед в счете – Альберт Гудмундссон добил мяч в ворота после того, как Руслан Нещерет ногой парировал удар Кина головой на дальней штанге.

В предыдущих матчах третьего по престижности еврокубка "бело-синие" проиграли английскому "Кристал Пэлас" (0:2), разгромно уступили турецкому "Самсунспору" (0:3) и уничтожили боснийский "Зриньски" (6:0) и проиграли кипрской "Омонии" (0:2).

После этого поражения "Динамо" (3 очка) опустилось на 28-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. "Фиорентина" (9 баллов) поднялась на седьмую позицию.

Впереди киевлян ждет заключительный поединок основного этапа Лиги конференций – 18 декабря "бело-синие" проведут номинально домашний матч с армянским клубом "Ноа". В тот же день "Фиорентина" на выезде сразится со швейцарской "Лозанной".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.