Динамо – Зальцбург: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

В среду, 21 августа, киевское "Динамо" сыграет с австрийским "Зальцбургом" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится на "Арене Люблин" в польском Люблине. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команда Александра Шовковского в статусе серебряного призера УПЛ стартовала в новом евросезоне со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, где разгромила сербский "Партизан" со счетом 9:2 по сумме двух матчей. В номинально домашней игре "Динамо" уничтожило белградский клуб со счетом 6:2, а затем на выезде разбило соперника со счетом 3:0.

В третьем раунде отбора ЛЧ киевляне прошли шотландский "Рейнджерс". В первом матче в Люблине "бело-синие" на последних секундах упустили победу (1:1), но затем в ответном поединке в Глазго обыграли соперника со счетом 2:0.

"Зальцбург" в прошлом сезоне завоевал "серебро" чемпионата Австрии и получил право стартовать с 3-го раунда квалификации ЛЧ, где оказался сильнее нидерландского "Твенте" (2:1, 3:3).

Где смотреть матч Динамо – Зальцбург

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Прогнозы букмекеров на матч Динамо – Зальцбург

По мнению букмекеров, совсем незначительным фаворитом поединка является вице-чемпион Австрии. На победу "Зальцбурга" можно поставить с коэффициентом 2,52. Ничья – 3,65. Выигрыш "Динамо" – 2,79.

Также выше оцениваются шансы австрийского клуба выйти победителем из двухматчевой дуэли – 1,53. Коэффициент на итоговый успех киевлян равняется 2,52.

Ответный матч между клубами состоится во вторник, 27 августа, в австрийском Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния получит путевку в основную стадию Лиги чемпионов, а проигравшая команда будет выступать в Лиге Европы.

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