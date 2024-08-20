Динамо – Зальцбург: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

В среду, 21 августа, киевское "Динамо" сыграет с австрийским "Зальцбургом" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится на "Арене Люблин" в польском Люблине. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между клубами состоится во вторник, 27 августа, в австрийском Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния получит путевку в основную стадию Лиги чемпионов, а проигравшая команда будет выступать в Лиге Европы.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Динамо" – "Зальцбург".