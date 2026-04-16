Динамо — Заря: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Динамо" — "Заря" / © ФК Динамо Киев

В пятницу, 17 апреля, киевское "Динамо" примет луганскую "Зарю" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Сейчас "Динамо" (41 очко) занимает пятое место в УПЛ. Подопечные Игоря Костюка потерпели два поражения подряд в чемпионате — проиграли "Карпатам" (0:1) и уступили "Металлисту 1925" (0:1).

"Заря" (32 балла) находится на восьмой позиции. Команда Виктора Скрипника в прошлом туре обыграла "Эпицентр" (1:0).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Заря" с Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, где состоится финальный матч Кубка Украины по футболу-2025/26.

Также мы рассказывали, что юношеская сборная Украины по футболу узнала соперников на Евро-2026.