Динамо — Заря: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
Смотрите в прямом эфире поединок 24-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и луганской "Зарей".
В пятницу, 17 апреля, киевское "Динамо" примет луганскую "Зарю" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.
Сейчас "Динамо" (41 очко) занимает пятое место в УПЛ. Подопечные Игоря Костюка потерпели два поражения подряд в чемпионате — проиграли "Карпатам" (0:1) и уступили "Металлисту 1925" (0:1).
"Заря" (32 балла) находится на восьмой позиции. Команда Виктора Скрипника в прошлом туре обыграла "Эпицентр" (1:0).
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Заря" с Youtube-канала FootballHub.
Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
