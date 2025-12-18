"Динамо" завершило еврокубковый сезон победой над армянским клубом

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" обыграло армянский "Ноа" в матче последнего, шестого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Номинально домашний для чемпиона Украины поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся в польском Люблине на "Арене Люблин" и завершился со счетом 2:0 .

Для "бело-синих" эта игра уже не имела турнирного значения, ведь по итогам прошлого тура команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф третьего по престижности еврокубка.

В первом тайме "Динамо" минимально победило армянский клуб – на 27-й минуте счет в игре открыл Владислав Кабаев, на дальней штанге замкнув прострел Назара Волошина с правого фланга.

На самом старте второго тайма киевляне удвоили свое преимущество в счете – на 50-й минуте Матвей Пономаренко забил головой после скидки головой от Владислава Дубинчака.

Отметим, что матч против "Ноа" стал первым для Игоря Костюка в качестве полноценного главного тренера "Динамо". Ранее он руководил командой как исполняющий обязанности главного тренера с момента увольнения Александра Шовковского.

Обзор матча "Динамо" – "Ноа"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Динамо" (6 очков) финишировало на 27-м месте в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. Для выхода в плей-офф киевлянам не хватило одного очка.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попали в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Напомним, донецкий "Шахтер" в заключительном туре сыграл вничью с хорватской "Риекой" и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.