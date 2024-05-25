"Динамо" завершило сезон победой над "Рухом" и не пустило львовян в еврокубки (видео)

"Динамо" обыграло "Рух" в матче заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:2 .

Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. На 52-й минуте киевлян вывел вперед Самба Диалло.

Львовский клуб отыгрался на 63-й минуте усилиями Романа Дидыка. Но подопечные Александра Шовковского смогли вырвать победу – на 77-й минуте забил Антон Царенко.

Обзор матча "Рух" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

"Динамо" (69 очков) финишировало на втором месте в УПЛ и в следующем сезоне сыграет во втором отборочном раунде Лиги чемпионов.

"Рух" (49 баллов) занял шестую позицию и пролетел мимо еврокубков, проиграв "Днепру-1" (52) и "Полесью" (50) заочную борьбу за путевку в Лигу конференций.

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