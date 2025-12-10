"Динамо" завоевало путевку в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

"Динамо" U-19 / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" U-19 завоевало путевку в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

В ответном матче 3-го раунда "Пути чемпионов", который состоялся 10 декабря в Шотландии, "бело-синие" сыграли вничью с шотландским "Хибернианом" – 1:1.

Киевляне пропустили гол на старте второго тайма, но уже через три минуты ответили точным ударом Кирилла Осипенко.

Поскольку первая игра, которая состоялась 26 ноября в польском городе Сталева Воля, завершилась победой "Динамо" со счетом 1:0, то по сумме двух встреч (2:1) в следующую стадию вышла украинская команда.

Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА состоится в пятницу, 12 декабря. Матчи пройдут 3-4 февраля 2026 года.

Напомним, в этом сезоне Украина впервые с 2016 года представлена в Юношеской лиге УЕФА только одним клубом из-за отсутствия взрослых украинских команд в Лиге чемпионов.