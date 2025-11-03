Динамо – Зриньски: где и когда смотреть матч Лиги конференций

"Динамо" / © Associated Press

В четверг, 6 ноября, киевское "Динамо" встретится с боснийским "Зриньски" в матче третьего тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После двух туров "Динамо" (0 очков) занимает 34-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. На старте подопечные Александра Шовковского проиграли английскому "Кристал Пэлас" (0:2), после чего разгромно уступили турецкому "Самсунспору" (0:3).

"Зриньски" (3 балла) находится на 13-й строчке в таблице Лиги конференций. Боснийский клуб разбил гибралтарский "Линкольн Ред Импс" (5:0), а затем проиграл немецкому "Майнцу" (0:1).

Где смотреть матч Динамо – Зриньски

В Украине поединок "Динамо" – "Зриньски" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Зриньски".

Отметим, что в основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.

После матча против "Зриньски" киевлян ждут еще три поединка, в которых оппонентами "Динамо" будут "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" (1:3) в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.