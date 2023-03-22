Директор команды Усика остроумно потроллил Фьюри после отмены боя за звание "абсолюта"

Сергей Лапин посмеялся над "Цыганским королем", который всячески избегает поединка с украинцем.

Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBFАлександра Усика, высмеял обладателя титула WBC Тайсона Фьюри после новостей о том, что их потенциальный объединительный бой сорвался.

У себя в Instagram-stories он опубликовал пост, в котором потроллил британского боксера.

"Это бой, которого ждут поклонники пуза Фьюри. Это будет бомба", – написал Лапин, добавив афишу четвертого боя Фьюри с Чисорой.

Отметим, что в своем последнем бою, в ночь на 4 декабря 2022 года, "Цыганский король" нокаутом победил своего соотечественника Дерека Чисору. Это был уже третий поединок между боксерами. В первом противостоянии, состоявшемся в 2011 году, Тайсон победил единогласным решением судей, а в 2014 году Дерек отказался продолжать бой после десятого раунда.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", однако украинец и британец так и не смогли согласовать условия контракта на бой.

22 марта стало известно, что Усик свернул тренировочный лагерь, в котором готовился к бою с Фьюри. Промоутер украинца Александр Красюк также подтвердил, что этот бой не состоится.

В свою очередь, менеджер украинского боксера Эгис Климас сообщил, что Александр собирается сосредоточиться на обязательной защите поясов и вернуться в ринг в июне-июле этого года. Соперником украинца может стать обязательный претендент по линии WBA британец Даниэль Дюбуа.

Напомним, Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. Позже Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя – отсутствие опции реванша в контракте на поединок.

В ответ команда украинца выдвинула британцу ультиматум: либо поединок состоится 29 апреля, либо Александр будет биться с другим соперником.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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