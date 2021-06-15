Дискриминационный скандал в группе сборной Украины на Евро-2020: австрийский футболист нецензурно обругал страну-соперницу

Игрок уже успел извиниться за свои действия.

В дискриминационный скандал попал форвард сборной Австрии Марко Арнаутович на Чемпионате Европы-2020.

На 89 минуте поединка 1 тура групповой стадии континентального первенства против Северной Македонии 32-летний футболист во время празднования забитого гола позволил себе оскорбительные слова в адрес команды-соперницы.

В частности, Арнаутович оскорбил матерей из Албании, а также заявил, что "может купить всю Македонию". Ему тут же решительным образом попытался закрыть рот капитан команды Давид Алаба, что на общем плане трансляции скорее выглядело, как часть общего празднования.

Não tinha visto, mas o Arnautović, austríaco de origem sérvia, comemorou o gol com xingamentos provavelmente destinadas a albaneses e fazendo um gesto supremacista. O mais simbólico de tudo foi Alaba, negro e capitão do time, tentando conter o jogador. pic.twitter.com/y8erLnYjSA — Aldo Luiz (@AldoLuiz00) June 15, 2021

Кроме того, Арнаутовича, который является сербом по происхождению, обвинили в оскорблении игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанские корни. Сербия не признает независимость своей бывшей провинции Косово, и между Сербией и Северной Македонией существует историческая напряженность.

Associated Press

В конечном итоге, слова Арнаутовича были расшифрованы соответствующими экспертами, после чего Федерация футбола Северной Македонии (ФФМ) обратилась в УЕФА с заявлением о проявлении дискриминации на национальной почве в адрес поклонников их сборной.

"ФФМ решительно осуждает высказывания националистического характера австрийского игрока Марко Арнаутовича после гола, забитого во вчерашнем матче, в адрес, вероятно, Эзджана Алиоски. В то же время мы сообщаем вам, что мы направили официальное письмо в УЕФА с требованием сурового наказания для Арнаутовича.

Мы всегда выступаем против национализма, дискриминации и всех других форм обид и взрывов, которые не соответствуют духу футбола и ценностям, которые мы все вместе отстаиваем. Мы всегда будем выступать и защищать интересы и достоинство македонских национальных игроков, где бы они не выступали ", — говорится в тексте сообщения.

Впрочем, уже на следующий день Арнаутович на своей странице в Instagram решил извиниться перед Северной Македонией и Австрией.

"Вчера были сказаны горячие слова в эмоциях от игры, за которые я хотел бы принести извинения — особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании. Я хочу сказать одно очень четко: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие. Все, кто меня знает, знают об этом ", — заявил Арнаутович.

На клубном уровне Арнаутович выступает за китайский клуб "Шанхай Порт";

Австрия обыграла Северную Македонию со счетом 3:1. Следующий поединок в финальной части Евро-2020 австрийцы проведут 17 июня в 22:00 (против Нидерландов);

21 июня Австрия сыграет заключительный матч группы против сборной Украины.

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