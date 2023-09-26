"Дискриминируем детей": президент УЕФА выдал вопиющее заявление о возвращении команд РФ к соревнованиям

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал решение организации вернуть российские команды в возрастной категории U-17 к международным соревнованиям.

Глава УЕФА цинично заявил, что лишение российских детских команд права выступать на европейской арене является прямой дискриминацией.

"Отстранение российских взрослых команд отражает стремление УЕФА противостоять насилию и агрессии. Мы полны решимости придерживаться этой позиции, пока не закончится война и не возобновится мир.

Но, запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их всестороннее развитие, но и непосредственно дискриминируем их.

Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным будущим поколениям и лучшим завтрашним днем", – приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Англия отказалась играть с юношескими сборными России, которые УЕФА допустил к международным соревнованиям.

Отстранение России от международного футбола: что известно

В ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой.

Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации Евро-2024.

С 24 февраля 2022 года сборная России играла только товарищеские встречи. Соперниками национальной команды страны-террориста были Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет U-23 и Катар.

Кроме того, официальные лица из страны-агрессора не допускали работать на международных матчах. Однако в сентябре 2023 года УЕФА назначил российскую бригаду арбитров во главе с Верой Опейкиной на поединок женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана.

После этого Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила протест УЕФА и призвала не допускать представителей государства-террориста на международную арену.

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