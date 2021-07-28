Дисквалифицированный за допинг украинский чемпион поздравил российскую сборную с победой на Олимпиаде

Спортсмен написал сообщение в соцсети.
Дисквалифицированный за допинг олимпийский чемпион 2016 года украинский гимнаст Олег Верняев поздравил своих российских коллег с победой в командном многоборье на Играх-2020.
Давид Белявский, выступавший за команду из РФ на Олимпиаде в Токио, опубликовал в Instagram снимок с церемонии награждения.
В комментарии к нему украинский гимнаст написал: "Поздравляю".
- Верняев - олимпийский чемпион, чемпион мира и многократный победитель первенства Европы.
- Накануне Олимпиады-2020 гимнаста дисквалифицировали на четыре года из-за обнаруженного в его крови допинга.