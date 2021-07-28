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Дисквалифицированный за допинг украинский чемпион поздравил российскую сборную с победой на Олимпиаде

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Дисквалифицированный за допинг украинский чемпион поздравил российскую сборную с победой на Олимпиаде

instagram.com/verniaiev13

Спортсмен написал сообщение в соцсети.

Дисквалифицированный за допинг олимпийский чемпион 2016 года украинский гимнаст Олег Верняев поздравил своих российских коллег с победой в командном многоборье на Играх-2020.

Давид Белявский, выступавший за команду из РФ на Олимпиаде в Токио, опубликовал в Instagram снимок с церемонии награждения.

В комментарии к нему украинский гимнаст написал: "Поздравляю".

  • Верняев - олимпийский чемпион, чемпион мира и многократный победитель первенства Европы.
  • Накануне Олимпиады-2020 гимнаста дисквалифицировали на четыре года из-за обнаруженного в его крови допинга.