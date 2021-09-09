Дисквалификации, потери очков и матчи без зрителей: во Франции вынесли решение по игре, завершившейся диким побоищем

Дисквалификации, потери очков и матчи без зрителей: во Франции вынесли решение по игре, завершившейся диким побоищем

Наказание затронуло многих.

Профессиональная футбольная лига Франции вынесла решение по скандальному матчу третьего тура Чемпионата страны по футболу между "Ниццей" и "Марселем", который завершился диким побоищем с участием игроков и зрителей.

Так, с команды хозяев сняли два очка за срыв поединка, одно из них условно. Также три ближайших матча, включая переигровку с "Марселем" на нейтральном поле, "Ницца" проведет без зрителей.

У гостей от футбольной деятельности до 30 июня 2022 года был отстранен физиотерапевт Пабло Фернандес. Игроки "Марселя" Альваро Гонсалес и Димитри Пайе дисквалифицированы соответственно на два и один поединки.

После пяти туров "Марсель" (7 очков) и "Ницца" (6) без учета их очной встречи расположились соответственно на 4-й и 5-й позициях в турнирной таблице Чемпионата Франции.

Лидирует в первенстве ПСЖ (12 очков).

Ранее ТСН Проспорт писал, что матч по гольфу завершился сумасшедшей дракой с использованием флажка.

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