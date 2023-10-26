Дисквалификация Харлан из-за провокации россиянки: FIE окончательно решила, наказывать ли украинку

Международная федерация фехтования (FIE) закрыла вопрос о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира-2023 по фехтованию.

Об этом сообщил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев в комментарии Суспильне Спорт.

Он отметил, что 7 сентября от FIE пришло письмо-ответ на запрос Федерации фехтования Украины об отстранении. В письме было указано, что "вопрос дисквалификации Харлан был закрыт".

Дисквалификация Харлан на ЧМ по фехтованию

27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда личного турнира.

Российская саблистка устроила провокацию и почти час не покидала фехтовальную дорожку, а также подала протест против украинки из-за отсутствия "проявления уважения", после чего организаторы турнира дисквалифицировали Харлан.

На фоне громкого скандала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлан автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024. Президент МОК Томас Бах направил письмо фехтовальщице, где заверил в солидарности с украинскими спортсменами.

После этого FIE приостановила дисквалификацию Харлан. Ольга уже не смогла вернуться к соревнованиям в личном турнире ЧМ, но получила право выступить в командном, где в составе украинской сборной заняла четвертое место.

Согласно правилам FIE, после получения "черной карточки" Харлан должна была получить отстранение на 60 дней от всех последующих турниров. Однако в итоге украинская фехтовальщица избежала наказания.

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