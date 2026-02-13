Дисквалификация Гераскевича: адвокат рассказал, в чем МОК обвинял украинца в CAS

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич получил ряд обвинений от Международного олимпийского комитета (МОК) в ходе судебных слушаний по делу о его дисквалификации с Олимпийских игр-2026.

Об этом рассказал его адвокат в суде Евгений Пронин, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Instagram.

"Пока мы ждем решения, хотелось бы поговорить немного не о суде, а о МОК в этом суде. Этот процесс очень показателен – он демонстрирует, как МОК умеет читать одну и ту же норму собственных правил по-разному: вдоль – когда нужно закрыть глаза на нарушения, и поперек – когда нужно оправдать дисквалификацию спортсмена, голос которого звучит громче голосов самого МОК.

В ходе всего заседания МОК обвинял Владислава в том, что в своих интервью он выражал поддержку Украине, называя это политическими заявлениями. Более того, МОК прямо ссылается на факт вручения Владиславу ордена Свободы Президентом Украины уже после дисквалификации как якобы на подтверждение политической составляющей его действий.

В своих выступлениях представители МОК постоянно отмечали, что к Украине приковано внимание всего мира, и даже сетовали, что поисковые запросы в Google, связанные с Олимпиадой, касаются не самих Игр, а Украины.

Фактически из такой логики следует, что, по мнению МОК, именно Украина виновата в том, что к ней приковано мировое внимание – несмотря на то, что причиной этого стала российская агрессия", – написал Пронин.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича и Олимпиады-2026.

Также прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав, совершенно не согласившись с наказанием.

Гераскевич по специальной процедуре подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за дисквалификации с Олимпиады-2026. 13 февраля CAS приступил к рассмотрению дела украинского скелетониста.

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.