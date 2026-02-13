Дисквалификация Гераскевича на Олимпиаде-2026: CAS отклонил иск украинца против МОК

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на его дисквалификацию от участия в зимней Олимпиаде-2026.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Решение суд принял 13 февраля в 17:15 по местному времени. Иск Гераскевича против Международного олимпийского комитета (МОК) и IBSF был отклонен.

"Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья послушала аргументы обеих сторон и приняла решение по гайдлайнам МОК", – сообщил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича и Олимпиады-2026.

Также прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав, совершенно не согласившись с наказанием.

Гераскевич по специальной процедуре подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за дисквалификации с Олимпиады-2026, но она была отклонена.

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.