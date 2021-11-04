"Для меня это был бы еще один пояс": Усик планирует перейти в новый боксерский дивизион

Он считает, что ему по силам добиться там успеха.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик хочет попробовать свои силы в новом боксерском дивизионе.
Слова украинского боксера цитирует DAZN.
"Я думаю, что бриджервейт со временем может оказаться хорошей вещью, потому что я знаю, что есть много бойцов, имеющих идеальный вес под этот дивизион. Они могут там проводить отличные бои.
Моей целью всегда было стать чемпионом в тяжелом весе, но кто знает, что будет в будущем? Может, однажды я сам буду биться в бриджервейте. Для меня это был бы еще один пояс, который я мог бы выиграть", — сказал Усик.
Бриджервейт – новый весовой дивизион, который в 2020 году санкционировал президент WBC Маурисио Сулейман. Лимит весовой категории – от 90,7 до 101,6 кг.
Отметим, что Усик отобрал пояса, которыми он сейчас владеет, в бою против британца Энтони Джошуа. Таким образом, Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории. Ранее он собрал все четыре самых престижных пояса в крузервейте.
- Для 34-летнего Усика это был 19 поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
Добавим, недавно известный промоутер поставил Усика на первое место рейтинга супертяжеловесов.