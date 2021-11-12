"Для меня это уже норма": Свитолина призналась, что имеет брачный контракт с Монфисом

"Для меня это уже норма": Свитолина призналась, что имеет брачный контракт с Монфисом

Теннисистка раскрыла тайны своей личной жизни.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая во время отпуска прилетела на родину, рассказала, что у нее с ее мужем французским теннисистом Гаэлем Монфисом есть брачный контракт.

Об этом 27-летняя спортсменка заявила в интервью "Люкс ФМ", а также объяснила, зачем он нужен.

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"Гаэль хочет большую семью, первым ребенком хочет мальчика. Я тоже. С моими родителями у него очень хорошие отношения. Они знают английский на среднем уровне, поэтому когда мы видимся, то у нас очень теплое общение. Родители Гаэля, к сожалению, на английском не говорят, мне пришлось учить французский, я его еще и до того учила.

Сейчас я практикую язык и общаюсь с ними на французском. Наши родители не контактируют между собой из-за языкового барьера. Мои родители не говорят на французском, а родители Гаэля - на английском, поэтому у нас нет никаких проблем.

У нас есть семейный бюджет, но также есть свои средства у каждого в отдельности. У меня есть мои деньги, которые трачу на переезды, на тренеров. У него также есть свои деньги на его проекты. Когда мы живем вместе, есть семейный бюджет на какие-то покупки и т.д.

У нас есть брачный контракт. Наверное, в Украине это не очень принято, потому что у нас не так много женщин, зарабатывающих немалые деньги. Когда ты зарабатываешь большие деньги, то нужен брачный контракт, особенно если у каждой стороны есть свои большие проекты и большие расходы. Я прожила много лет в Европе, и для меня это уже норма", -сказала Свитолина.

Добавим, что недавно Свитолина опустилась в обновленном рейтинге WTA. Элина впервые с мая 2017 года выпала из списка топ-10 теннисисток мира и сейчас располагается на 15-й строчке.

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