"Для меня он мертв": Ярмоленко вспомнил разговор с предателем Тимощуком после вторжения России

Предатель Тимощук до сих пор не прокомментировал российское вторжение в Украину.

Полузащитник киевского Динамо Андрей Ярмоленко рассказал, как после начала полномасштабного вторжения пообщался по телефону с бывшим футболистом Анатолием Тимощуком.

Об этом Ярмоленко рассказал в интервью клубному каналу "Динамо".

Он заявил, что спросил Тимощука, как тот может спокойно спать после случившегося, на что последний ответил, "точно так же, как и тебе".

"Я сказал, что только я не в России. Был просто такой разговор... Послали друг друга... Для меня его нет, просто нет. После всего, что дала ему страна — и так поступить. Для меня он мертв", — рассказал Ярмоленко.

Отметим, что Тимощук до сих пор не прокомментировал российскую агрессию против Украины. Также появилась информация, что он пытался получить гражданство Румынии.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО ввел персональные санкции против футболиста-предателя Анатолия Тимощука.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинский футболист Роман Зозуля призвал лишить Тимощука гражданство Украины.

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