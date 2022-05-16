"Для нашей семьи вы - легенда": родственник футболиста сборной Украины погиб на войне с оккупантами

"Для нашей семьи вы - легенда": родственник футболиста сборной Украины погиб на войне с оккупантами

Тесть игрока сборной Украины Ивана Петряка отдал жизнь, защищая родину от российских захватчиков.

Украина продолжает терять своих отважных защитников на поле боя с российскими оккупантами. В этот раз война унесла жизнь тестя футболиста сборной Украины Ивана Петряка.

О смерти близкого человека 28-летний полузащитник венгерского "Фехервара" сообщил на своей странице в Instagram.

"Папа Ваня (батя), не буду сопли жевать. Вам не дадут Героя, но для нашей семьи вы - легенда. Легенда патриотизма, который отдал жизнь за своих детей и внуков.

Мы плакать не будем, потому что вы всегда говорили, что ныть - это для слабаков, что мы - бойцы от рождения и будем бороться до конца. Спасибо за наш спокойный сон! Покойся с миром, родной", - написал футболист, добавив видеоролик трогательных кадров с погибшим родственником.

Тесть Петряка погиб в боях в Донецкой области. Ранее супруга Ивана сообщала, что отец перестал выходить на связь.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что в возрасте 33 лет скончался украинский чемпион Паралимпиады-2020 по плаванию.

Читайте также:

Отдал жизнь за Украину: под Харьковом погиб призер Игр непокоренных

Экс-футболист "Карпат" погиб в боях с российскими оккупантами под Харьковом

Играл за клуб во время Второй мировой войны: умер старейший экс-футболист "Барселоны"