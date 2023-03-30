"Для него все будет еще хуже": абсолютный чемпион мира пригрозил Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

Американский боксер заявил, что за последнее время он прибавил в силе и боксерских навыках и не сомневается в том, что выиграет бой против украинца, который находится на закате своей карьеры.

"С каждым тренировочным лагерем я становлюсь все сильнее и сильнее. Мое тело дозревает, я становлюсь больше, сильнее и старше. В конце концов улучшается мое мастерство.

Я давно говорил, что Ломе надо поскорее побиться со мной, ведь для него все будет только хуже. И теперь он бьется со мной в 2023 году. Посмотрим, как все сложится. Наконец-то мир все увидит. Не знаю, что бы я с ним сделал, но теперь для него все будет еще хуже", – цитирует Хейни Bad Left Hook.

Поединок между Ломаченко и Гейни состоится в ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все принадлежащие американцу пояса легкого дивизиона.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Хейни стал абсолютным чемпионом мира в июне 2022 года, одолев австралийца Джорджа Камбососа. В октябре американец повторно победил Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. В послужном списке 24-летнего американца 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Хейни отреагировали на официальное объявление боя за звание "абсолюта".

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