"Для Тайсона это булка с маслом": Усик сделал прогноз на бой Фьюри – Нганну

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик поделился ожиданиями от грядущего боя между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Украинский боксер считает, что для "Цыганского короля" не составит большого труда победить представителя смешанных единоборств.

"Для Тайсона бой с Нганну – это булка с маслом. Я исключительно говорю с точки зрения бокса. Когда люди говорят, что Нганну может где-то бахнуть, и оно прилетит – да, он может это сделать. Но как ты можешь сделать это с двухметровым гигантом, у которого за плечами 20 лет в боксе? И против него бьется парень, который не имеет ни одного поединка в роли боксера. Да, как боец UFC он крутой чемпион, конкретно я не говорю, что он какой-то левый. Он является чемпионом UFC, но UFC – это не бокс.

Я полностью уверен, что Тайсон Фьюри выиграет этот бой, не особо напрягаясь. Если что-то изменится во время боя – условно, Фьюри будет лежать на полу, то я запишу видео и скажу: "Ничего себе, я "наморосил", а здесь, оказывается, такое". Да, я признаю, что ошибся, но надо дождаться. Посмотрим", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Поединок между Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Это будет выставочный бой по классическим правилам бокса. На кону не будет стоять пояс WBC, который принадлежит британцу.

Ожидается, что после боя Фьюри – Нганну станет известна дата объединительного поединка между Усиком и "Цыганским королем". По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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