Днепр-1 – АЕК Ларнака: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/16 финала Лиги конференций

В первом поединке между командами сильнее оказался представитель Кипра.

В четверг, 23 февраля, текущий лидер чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги конференций сезона-2022/23 против кипрского клуба АЕК Ларнака.

Поединок состоится в словацком городе Кошице. Именно там днепряне принимают своих соперников в еврокубках из-за вторжения российских окупантов в Украину.

Первый матч 1/16 финала Лиги конференций между этими клубами состоялся 16 февраля на Кипре и завершился минимальным поражением днепрян со счетом 1:0 .

Отметим, что это будет уже четвертый поединок "Днепра-1" против АЕКа из Ларнаки в этом сезоне. Ранее киприоты дважды побеждали подопечных Александра Кучера в плей-офф раунде отбора Лиги Европы.

Кроме того, АЕК Ларнака играл с киевским "Динамо" на групповом этапе Лиги Европы (победа кипрского клуба и ничья), оставив команду Мирчи Луческу за бортом еврокубков.

Где смотреть матч Днепр-1 – АЕК Ларнака

На территории Украины ответный поединок 1/16 финала Лиги конференций между "Днепром-1" и АЕКом в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Днепр-1 – АЕК Ларнака

Фаворитом грядущего поединка является украинский клуб. На победу "Днепра-1" можно поставить с коэффициентом 2,20. Ничья – 3,45. Выигрыш киприотов – 3,45.

Однако букмекеры склоняются к мнению, что путевку в следующую стадию турнира получит АЕК – коэффициент на это составляет 1,38. Выход днепрян в 1/8 финала Лиги конференций оценивается коэффициентом 3,20.

Напомним, победители противостояний 1/16 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги конференций. Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля, а поединки этой стадии – 9-го и 16 марта.

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