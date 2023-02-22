Днепр-1 – АЕК Ларнака: онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги конференций

Днепряне будут вынуждены отыгрываться после поражения в первой встрече.

В четверг, 23 февраля, "Днепр-1" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги конференций сезона-2022/23 против кипрского клуба АЕК Ларнака.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для днепрян поединок состоится в словацком городе Кошице. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Первый матч 1/16 финала Лиги конференций между этими клубами состоялся 16 февраля на Кипре и завершился минимальным поражением днепрян со счетом 1:0 .

Победители пар 1/16 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги конференций. Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля, а поединки этой стадии – 9-го и 16 марта.

"Днепр-1" пробился в плей-офф Лиги конференций, заняв второе место в группе с нидерландским АЗ, кипрским "Аполлоном" и лихтенштейнским "Вадуцом".

Лиги конференций, заняв второе место в группе с нидерландским АЗ, кипрским "Аполлоном" и лихтенштейнским "Вадуцом". АЕК Ларнака попал в 1/16 финала Лиги конференций, опустившись из группы Лиги Европы. Киприоты финишировали третьими в квартете с турецким "Фенербахче", французским "Ренном" и киевским "Динамо", оставив команду Мирчи Луческу за бортом еврокубков.

Добавим, что это будет уже четвертый поединок "Днепра-1" против АЕКа из Ларнаки в этом сезоне. Ранее киприоты дважды побеждали подопечных Александра Кучера в плей-офф раунде отбора Лиги Европы.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второго поединка между "Днепром-1" и АЕКом.