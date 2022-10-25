Днепр-1 - Аполлон: где смотреть матч Лиги конференций и прогнозы букмекеров

Команда Александра Кучера может досрочно гарантировать себе участие в плей-офф евротурнира.

В четверг, 27 октября , "Днепр-1" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23 сыграет против кипрского "Аполлона".

Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину номинально домашний для днепрян поединок состоится на поле Кошицкой футбольной арены в словацком городе Кошице. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В другом матче группы E сильнейшего будут выяснять нидерландский АЗ и лихтенштейнский "Вадуц". Эта игра также запланирована на 27 октября, но начнется в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что даже ничья в поединке с "Аполлоном" обеспечит днепрянам евровесну. Первый матч между этими клубами завершился победой украинской команды со счетом 1:3.

Где смотреть матч Днепр-1 - Аполлон

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Днепр-1 - Аполлон

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка днепровский коллектив. На победу подопечных Александра Кучера принимаются ставки с коэффициентом 1,99. Ничья - 3,60. Победа киприотов - 3,95.

"Днепр-1" на групповом этапе Лиги конференций: турнирное положение

После четырех туров "Днепр-1" с 7 очками занимает вторую строчку своего квартета. АЗ возглавляет группу с 9 баллами, "Аполлон" (4) идет третьим. "Вадуц" (2) - последний.

Поединки заключительного 6-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 3 ноября: АЗ - "Днепр-1", "Аполлон" - "Вадуц".

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с клубами, которые финишируют третьими на групповом этапе Лиги Европы.

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