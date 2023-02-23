"Днепр-1" без Довбика в четвертый раз в сезоне не сумел обыграть АЕК и вылетел из Лиги конференций (видео)

"Днепр-1" сыграл вничью против кипрского клуба АЕК Ларнака в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций – 0:0 .

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для днепрян поединок состоялся в словацком городе Кошице.

Первый матч плей-офф Лиги конференций между этими клубами, который состоялся неделю назад на Кипре, завершился минимальным поражением днепрян со счетом 1:0 .

Так что во втором матче команде Александра Кучера необходимо было забивать и делать это нужно было без главного бомбардира "Днепра-1" – Артема Довбика, который пропускал этот матч из-за повреждения. К сожалению, сделать этого днепрянам не удалось.

Лучший момент в начале второго тайма имел Жоан Пеглоу, но полузащитник "Днепра-1" дальним ударом попал в штангу. На 72-й минуте Алексей Гуцуляк также не воспользовался своим шансом – он откликнулся на подачу с левого фланга, но головой направил мяч мимо ворот.

Обзор матча

Таким образом, по сумме двух встреч в 1/8 финала Лиги конференций вышел именно АЕК.

Отметим, что это был уже четвертый поединок "Днепра-1" против АЕКа из Ларнаки в этом сезоне. Ранее киприоты дважды побеждали подопечных Александра Кучера в плей-офф раунде отбора Лиги Европы.

Победители пар 1/16 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги конференций .

. Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 24 февраля, а поединки этой стадии – 9-го и 16 марта.

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