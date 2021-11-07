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"Днепр-1" благодаря красавцу-голу Довбика со штрафного обыграл одного из аутсайдеров УПЛ

"Днепр-1" благодаря красавцу-голу Довбика со штрафного обыграл одного из аутсайдеров УПЛ

СК Днепр-1

Больше тайма команда Игоря Йовичевича играла в большинстве.

"Днепр-1" на выезде победил "Ингулец" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече подопечные Игоря Йовичевича забили в первом тайме. На 26-й минуте красивым мощным ударом со штрафного отличился герой сборной Украины на Евро-2020 Артем Довбик.

Стоит отметить, что команда Сергея Лавриненко с 34-й минуты играла в меньшинстве после удаления Михаила Шишки.

  • "Днепр-1" (28 очков) поднялся на четвертое место в УПЛ, но "Заря" сегодня может снова обойти команду Игоря Йовичевича, если победит "Верес". Смотрите онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Верес" на нашем сайте.
  • "Ингулец" с 9 баллами остался на 14-м месте из 16 команд, соревнующихся в элите украинского футбола.
  • В следующем туре УПЛ, после паузы на поединки национальных сборных, "Днепр-1" на своем поле сыграет с "Александрией", а "Ингулец" сыграет с "Минаем".
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