"Днепр-1" на последних минутах уступил АЗ и не сумел обойти стыковые матчи Лиги конференций (відео)

В четверг, 3 ноября, в рамках заключительного тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23 "Днепр-1" встречался с нидерландским АЗ.

"Днепр-1" на выезде уступил нидерландскому АЗ в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23. Поединок завершился со счётом 2:1.

Счет матча открыл на 8-й минуте Йенс Одгор – с передачи Эспер Карлссона он головой переправил мяч в дальний угол ворот. Днепряне ответили до конца тайма. На 41-й минуте Артем Довбик по передаче Яниса Амаша забил блестящим ударом в левый угол ворот.

В конце матча АЗ вырвал победу. Вангелис Павлидис завершил атаку голом, забив ударом головы после подачи Сугавари – Макс Валеф не справился.

В другом матче группы E "Аполлон" дома победил "Вадуц" – 1:0 .

Единственный гол поединка забил на 31-й минуте Валентин Роберж.

"Днепр-1" завершил групповой этап на втором месте с 10 очками. АЗ остался на лидерской позиции (15). "Аполлон" с семью баллами – третий. "Вадуц" замыкает квартет с двумя очками.

АЗ вышел в 1/8 финала Лиги конференций. "Днепру-1" придется посоревноваться в стыковых матчах за путевки в 1/8 финала с клубами, которые займут третьи места в группах Лиги Европы.

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