"Днепр-1" на последних секундах вырвал победу и возглавил УПЛ – Довбик вплотную подобрался к рекорду

Днепряне в волевом стиле выиграли поединок против "Колоса".

"Днепр-1" обыграл "Колос" в стартовом матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершилась со счетом 2:1 .

В конце первого тайма ковалевцы вышли вперед усилиями Сергея Мякушко. Поэтому после перерыва подопечным Александра Кучера пришлось наверстывать утраченное.

С этой непростой задачей днепряне справились. На 57-й минуте Артем Довбик сравнял счет после передачи Владимира Танчика.

Для Довбика это 24-й гол в этом сезоне чемпионата Украины. Артем вплотную приблизился к историческому рекорду экс-форварда донецкого "Шахтера" Генриха Мхитаряна по забитым мячам в одном сезоне УПЛ – 25 голов.

Победу в игре с "Колосом" днепровскому клубу принес Эдуард Сарапий на 90+4-й минуте. Ассист занес в свой актив Александр Пихаленок.

Таким образом, "Днепр-1" (64 очка) вышел на первое место в УПЛ, обойдя на один балл "Шахтер", который сегодня сыграет с "Вересом". "Колос" (33 пункта) занимает восьмую позицию.

В следующем туре днепряне 24 мая встретятся с "Ворсклой", а клуб из Ковалевки в тот же день будет принимать "Динамо".

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