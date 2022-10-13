"Днепр-1" на последних секундах вырвал победу в Лиге конференций и сохраняет шансы на выход в плей-офф

В четверг, 13 октября, "Днепр-1" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23 сыграл с лихтенштейнским "Вадуцем".

"Днепр-1" на выезде победил лихтенштейнский "Вадуц" в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 1:2 .

Счет матча открыл на 24-й минуте Амаш, сильно пробивший с близкого расстояния — голкипер не получил круглого. Хозяева ответили за шесть минут – Эльмин Растодер отозвался на точный пас в штрафной и ударом низом поразил правый нижний угол ворот.

На 62-й минуте Артем Довбик получил заброс от Александра Пихаленко, вышел один на один и забил, однако он находился в положении вне игры и взятие ворот отменили.

Однако уже в дополнительное ко второму тайма время Довбик все же отличился забитым голом — Владимир Танчик подал в штрафную, где Артем ударом головы поразил ворота соперников, установив окончательный счет матча.

В другом матче группы E "Аполлон" минимально победил АЗ – 1:0

Единственный гол поединка забил на 32-й минуте Валентин Роберж.

"Днепр-1" на групповом этапе Лиги конференций: турнирное положение

Подопечные Александра Кучера на старте группового раунда Лиги конференций уступили АЗ (0:1), после чего на Кипре одержали уверенную победу над "Аполлоном" (1:3). В своем третьем матче днепряне сыграли вничью с "Вадуцем" (2:2).

(0:1), после чего на Кипре (1:3). В своем третьем матче днепряне (2:2). После четырех туров "Днепр-1" занимает вторую строчку своего квартета, набрав 7 баллов. АЗ возглавляет группу с 9 очками. "Аполлон" с 4 пунктами идет третьим. "Вадуц" с двумя очками на последней строчке.

Матчи 5-го тура состоятся 27 октября: "Вадуц" – АЗ, "Днепр-1" – "Аполлон".

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