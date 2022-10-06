"Днепр-1" не смог обыграть клуб из Лихтенштейна в результативном матче Лиги конференций (видео)

Подопечные Александра Кучера неожиданно потеряли очки в поединке против команды со второго дивизиона чемпионата Швейцарии.

"Днепр-1" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций сыграл вничью с лихтенштейнским "Вадуцем". Матч завершился со счетом 2:2 .

Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины номинально домашний для днепрян поединок состоялся на поле Кошицкой футбольной арены в словацком городе Кошице.

Подопечные Александра Кучера быстро вышли вперед. Уже на 5-й минуте встречи Артем Довбик на дальней штанге замкнул прострел Бузанелло с левого фланга.

Однако, после забитого мяча днепряне дали сопернику перехватить инициативу и поплатились за это. На 26-й минуте Фабио Фер из пределов штрафной в касание пробил в дальний угол после передачи Дарио Ульриха.

В начале второго тайма "Вадуц" снова шокировал днепрян и неожиданно повел в счете. Седрик Гассер головой замкнул подачу с углового.

Подопечные Кучера долго не могли отыграться, но все же сумели избежать поражения. На 78-й минуте ничью "Днепру-1" принес Александр Пихаленок, которому помог рикошет от защитника соперников.

Добавим, что "Вадуц" выступает во второй по силе лиги Швейцарии, поскольку в Лихтенштейне нет своего чемпионата. Путевку в Лигу конференций соперник "Днепра-1" получил как обладатель Кубка Лихтенштейна. Раньше команда никогда не доходила до групповых стадий еврокубков.

В другом противостоянии группы E нидерландский АЗ дома сыграет против кипрского "Аполлона". Этот матч также начнется 6 октября, но в 22:00 по Киеву.

"Дніпро-1" в группе Лиги конференций: турнирное положение

После трех сыгранных матчей "Днепр-1" занимает вторую строчку своего квартета, набрав 4 балла. АЗ возглавляет группу с 6 очками. "Вадуц" с 2 пунктами идет третьим. "Аполлон" с одним очком на последней строчке.

Поединки 4-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 13 октября: "Вадуц" - "Днепр-1", "Аполлон" - АЗ.

Напомним, в стартовом туре группового раунда третьего по престижности еврокубка днепровский клуб минимально уступил АЗ, после чего подопечные Кучера одержали уверенную победу над "Аполлоном".

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