"Днепр-1" не сумел обыграть "Верес" и в очередной раз потерял очки в УПЛ (видео)

Команда Юрия Максимова выиграла всего один из шести последних матчей.

"Днепр-1" на выезде сыграл вничью с "Вересом" в поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Авангард" в Ровно завершилась со счетом 1:1 .

Хозяева вышли вперед на 19-й минуте – Яго Сиккейра сыграл на левый фланг штрафной, откуда Виталий Дахновский низом пробил в дальний угол.

Днепряне отыгрались на 33-й минуте – после подачи с углового с правого фланга Владимир Адамюк добил мяч в ворота после того, как удар Эдуарда Сарапия был заблокирован.

Обзор матча "Верес" – "Днепр-1"

Команда Юрия Максимова выиграла всего один из шести последних матчей в чемпионате Украины. "Днепр-1" (45 очков) занимает четвертое место в таблице УПЛ. "Верес" (20 баллов) находится на 13-й позиции.

В следующем туре днепряне 27 апреля встретятся с "Динамо", а подопечные Олега Шандрука в этот же день на выезде сыграют с "Рухом".

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