"Днепр-1" не сумел обыграть "Ворсклу" и поставил под сомнение свое лидерство в УПЛ

Полтавчане прервали победную серию днепровского клуба, которая насчитывала четыре поединка.

"Днепр-1" сыграл вничью с полтавской "Ворсклой" в стартовом матче 13-й украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Минай" завершилась со счетом 1:1 .

Первыми в этом противостоянии забили подопечные Александра Кучера. На 25-й минуте днепрян вывел вперед Александр Пихаленок.

Однако удержать победу номинальным гостям не удалось. На 67-й минуте Василий Кравец спас полтавский коллектив от поражения.

Таким образом, прервалась выигрышная серия днепрян в УПЛ, которая составляла четыре поединка.

"Днепр-1" с 32 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя – донецкий "Шахтер" – на 6 баллов. Правда, "горняки" провели на две игры меньше, поэтому у них есть шанс догнать лидера. "Ворскла" с 15 пунктами занимает 9-е место.

В следующем туре днепряне 19 ноября проведут очную битву с "Шахтером", а команда Виктора Скрипника в тот же день сойдется с "Колосом".

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